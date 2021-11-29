Дебют першого самостійного електромобіля від BMW M відбудеться в ніч із 29 на 30 листопада.

Баварці обіцяють представити електричний суперкар в кузові кросовера, з нетривіальним дизайном та надзвичайно потужною силовою установкою. Кілька днів тому BMW вперше показала майбутню новинку на фото, а тепер розщедрилась на тизерне відео перед самою прем’єрою.

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Наразі можемо оцінити лише окремі аспекти дизайну концепта BMW XM. Зокрема, його велетенські “ніздрі” та тоненькі трикутні фари. Є ще хитра форма капота, ліхтарі-стрічки та гігантські семиспицеві колеса з ковпачками, що світяться. Додаткових подробиць про технічну начинку не з’явилось.

BMW називає XM Concept найгучнішою прем'єрою за усі 50 років історії підрозділу M та обіцяє неперевершену потужність електричному кросоверу. За чутками, новинка матиме потужність близько 750 кінських сил.

Усі подробиці дізнаємось у ході презентації, яка відбудеться у рамках ярмарку сучасного мистецтва Art Basel у Майамі-Біч. Презентація відбудеться о другій годині ночі 30 листопада, за київським часом. Новинка дебютує у статусі концепта, який втілиться у серійну модель до кінця 2022 року.