Ювілей підрозділ BMW M GmbH відзначає 24 травня 2022 року, але покупці зможуть замовити машини з особливими шевронами вже з січня наступного року.

Пів століття – довгий час і для людини, і для бренду, тож BMW святкуватиме ювілей протягом усього року. А починає з найменшого, але дуже важливого елементу – фірмового знаку. Разом з ним, спортивні автомобілі марки запропонують у 50 нових кольорах з історичної палітри.

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Емблема, яка вшановує історичну спадщину BMW Motorsport, буде доступна для замовлення покупцям повноцінних моделей BMW M або будь-якого продукту BMW з пакетом M Sport. Замовлення відкриваються у січні 2022 року на автомобілі, виробництво яких почнеться у березні.

Спеціальна емблема являє собою фірмовий пропелер BMW у “обідку” з кольорів підрозділу Motorsport – синього, темно-синього та червоного на білому тлі. Такі емблеми розміщуються на капоті, багажнику та маточинах коліс автомобілів.

У планах святкування ювілею BMW M, які відомі вже зараз, значаться вихід універсалу M3 Touring, нова спецверсія M4, а також нове покоління спортивного купе M2. А найцікавіше – ринковий дебют першого автомобіля BMW M з електромотором.

Фото: особливий логотип для BMW M 2022 року / BMW