Юбилей подразделение BMW M GmbH отмечает 24 мая 2022 года, но покупатели смогут заказать машины с особыми шевронами уже с января следующего года.

Пол века – большое время и для человека, и для бренда, поэтому BMW будет праздновать юбилей в течение всего года. А начинает с самого маленького, но очень важного элемента – фирменного знака. Вместе с ним, спортивные автомобили марки предложат в 50 новых цветах из исторической палитры.

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Эмблема, которая чтит историческое наследие BMW Motorsport, будет доступна для заказа покупателям полноценных моделей BMW M или любого продукта BMW с пакетом M Sport. Заказ открываются в январе 2022 года на автомобили, производство которых начнется в марте.

Специальная эмблема представляет собой фирменный пропеллер BMW в “ободке” из цветов подразделения Motorsport – синего, темно-синего и красного на белом фоне. Такие эмблемы размещаются на капоте, багажнике и ступицах колес автомобилей.

В планах празднования юбилея BMW M, которые известны уже сейчас, значатся выход универсала M3 Touring, новая спецверсия M4, а также новое поколение спортивного купе M2. А самое интересное – рыночный дебют первого автомобиля BMW M с электромотором.

Фото: особый логотип для BMW M 2022 года / BMW