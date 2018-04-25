Чоловік хотів стрибнути з мосту, та завдяки кмітливості правоохоронців і чуйності водіїв трагедії вдалось уникнути.

У вівторок 24 квітня близько першої години ночі усі смуги шосе I-696 у штаті Мічіган були закриті в обох напрямках. Трафік зупинили поліцейські, намагаючись запобігти самогубству.

Раніше в поліцію надійшов дзвінок з повідомленням про те, що невідомий чоловік стоїть на естакаді і вочевидь збирається з неї стрибнути, повідомив канал Fox 2. Поліцейські обмежили рух і почали збирати та вишиковувати під мостом вантажівки, аби утворити своєрідну платформу. Усього під мостом вишикувалось 13 вантажівок. Одночасно інші копи вели перемовини з потенційним самогубцею, аби відмовити його від задуманого. Останнім, на щастя, вдалось переконати чоловіка не стрибати і пізніше його доставили до лікарні міста Бомонт для оцінки його психологічного стану.

Як звали чоловіка, та чому він наважився на такий крок – не повідомляєтсья. Рух на автостраді було відновлено лише о четвертій годині ранку.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o — MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) 24 квітня 2018 р.

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