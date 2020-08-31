Система автоматичної відеофіксації порушень ПДР помилково оштрафувала киянина.

У Києві система автоматичної фіксації порушень ПДР оштрафувала чоловіка, у якого немає автомобіля. Через помилку системи киянин отримав чужий штраф.

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Чоловік розповідає, що на його домашню адресу прийшов штраф за перевищення швидкості, проте замість його мотоцикла був вказаний автомобіль. "У машини такий же номерний знак, як у мене на мотоциклі", - зазначив киянин. Мабуть, система відеофіксації порушень ПДР дала збій. Відзначається, що справу доведеться вирішувати через суд і оскаржити штраф.

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