Компанія Xing показала передсерійний прототип електричного родстера з відкритими колесами, що має назву Miss R. Навіть після успішного доведення проекту до завершення ця модель не вийде у вільний продаж.

Тайваньська компанія Xing Mobility рік тому анонсувала електричний спорткар з позашляховими можливостями, котрий обіцяла довести до фінальної стадії до кінця 2018 року. Здається, мета вже близька.

Xing Miss R у останньому відео від тайваньського виробника вже має кузов та проходить останні випробування. Електричний автомобіль, що поєднує риси родстера та баггі, оснащений чотирма незалежними двигунами загальною потужністю в один мегават (1360 к.с.). За офіційними данними автомобіль повинен набирати першу сотню за 1,8 секунди. Тайбейська компанія не приховує, що за цим показником хоче перевершити Tesla Roadster, котра, також в теорії, розвиватиме швидкість у 96,5 км/год за 1,9 секунди. Решта ж показників Miss R поступаються американському родстеру. Так, заявлена максимальна швидкість Miss R – 270 км/год.

Рекордний запас ходу – також не є ціллю Xing, оскільки компанія покладається на швидку заміну батарей за п'ять хвилин. Якраз батареї є головною відмінністю тайського електрокара від Тесли та інших подібних авто. Акумулятор також є основною метою, з якою збудовано Miss R – компанія не збирається випускати це авто серійно, натомість хоче продемонструвати потенціал своєї системи живлення можливим замовникам. Фірма Xing Mobility має на меті стати великим постачальником компонентів для виробників різноманітного електричного транспорту від скутерів до вантажівок.

Комплекс батарей Xing Battery System використовує блок з 98 компактних модулів, в кожному з яких розміщено 42 літієво-іонних “пальчикових” елемента. Цей комплекс з 4116 батарейок оснащено системою охолодження за допомогою непровідної рідини Novec 7200 Engineered Fluid від компанії 3M.



Фото: Xing Miss Е / Xing Mobility



Фото: Xing Mr T / Xing Mobility

Аби повністю розкрити потенціал своєї системи тайці підготували ще два проекти – трековий спорткар Miss Е та вантажівку Mr. T.

Також цікаво: Теслу поділили надвоє: вантажівки Nikola йдуть у маси