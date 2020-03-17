І ще кілька інших.

На кінець січня цього року компанія Ілона Маска отримала більше 250 тисяч заявок на купівлю Tesla Cybertruck, підтверджених внеском у 100 доларів за кожну резервацію.

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Чималий показник для дуже незвичайного пікапа, чекати на який доведеться ще не один рік. Тим не менш, серед замовників є чимало державних служб, зокрема в США, Канаді та ОАЕ.

Портал LeaseFetcher представив авторське бачення електричного пікапа Tesla Cybertruck для різноманітних служб. У доданій галереї ви знайдете Cybertruck, який буксирує традиційний фургон-евакуатор Ford Transit Custom Автомобільної Асоціації, Cybertruck, в якості машини доставки піццерії, кур’єрської служби, берегової охорони, а також екстренних служб: поліції та швидкої допомоги. В деяких випадках дизайнер дозволив собі не лише стилістичні зміни, а й трансформацію самого кузову.

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Нещодавно з’явилась інформація про те, що спеціально для виробництва Cybertruck компанія Tesla має намір відкрити чергову Gigafactory у США. Старт виробництва одномоторної версії RWD запланований на кінець 2021 року, а тримоторна повнопривідна модифікація Cybertruck стане на конвеєр наприкінці 2022-го. Втім, Tesla нещодавно довела з поставками Model Y, що вміє не лише відставати від графіків, а й випереджати їх.

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