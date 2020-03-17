И еще несколько других.

На конец января этого года компания Илона Маска получила более 250 тысяч заявок на покупку Tesla Cybertruck, подтвержденных вкладом в 100 долларов за каждую резервацию.

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Немалый показатель для очень необычного пикапа, ждать который придется еще не один год. Тем не менее, среди заказчиков есть немало государственных служб, в частности в США, Канаде и ОАЭ.

Портал LeaseFetcher представил авторское видение электрического пикапа Tesla Cybertruck для разнообразных служб. В приложенной галерее вы найдете Cybertruck, который буксирует традиционный фургон-эвакуатор Ford Transit Custom Автомобильной Ассоциации, Cybertruck, в качестве машины доставки пиццерии, курьерской службы, береговой охраны, а также экстренных служб: полиции и скорой помощи. В некоторых случаях дизайнер позволил себе не только стилистические изменения, но и трансформацию самого кузову.

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Недавно появилась информация о том, что специально для производства Cybertruck компания Tesla намерена открыть очередную Gigafactory в США. Старт производства одномоторной версии RWD запланирован на конец 2021 года, а трехмоторная полноприводная модификация Cybertruck станет на конвейер в конце 2022-го. Впрочем, Tesla недавно доказала с поставками Model Y, что умеет не только отставать от графиков, но и опережать их.

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