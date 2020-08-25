Електромобілі Tesla вже давно частину своїх споживчих властивостей приховують від власників, які вирішили заощадити на покупці.

Додатковий запас ходу або більш активне прискорення стають доступні після оплати відповідної опції, блокування знімається дистанційно і програмно. З любителями робити це «в обхід каси» Tesla готова боротися.

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Власники електромобілів Tesla Model 3 з двома електромоторами, наприклад, мають офіційну можливість за доплату в $ 2000. активувати опцію Acceleration Boost, що дозволяє додати близько 50 кінських сил до тяги і скоротити час розгону до 100 км / год до 3,8 секунди. Вже існує стороння компанія Ingenext, яка пропонує відкрити подібні можливості майже за половину ціни. Бонусом йдуть унікальні функції типу алгоритму контролю тяги в режимі керованого заносу. Модифікація досягається шляхом установки в діагностичний роз'єм бортового комп'ютера спеціального адаптера.

Як повідомляє Electrek, оновлення програмного забезпечення 2020.32.1 у виконанні самої Tesla навчилося виявляти подібні модифікації, в результаті чого автовласник змушений буде спостерігати на дисплеї повідомлення про виявлення «несумісною модифікації транспортного засобу», яка може становити небезпеку відключення деяких бортових систем. Електромобіль продовжує функціонувати в звичайному режимі, але позбутися від повідомлення можна лише двома способами. Або повернути «все як було», або дочекатися нової модифікації від Ingenext, яка поки перебуває в розробці. Ситуація починає нагадувати міркування про те, що «якийсь детективний сюжет обходиться без погоні? Один біжить, інший - наздоганяє »…

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