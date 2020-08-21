В рамках торгів, 20 серпня, вартість акцій американського автовиробника Tesla вперше перевалила за 2 тисячі доларів.

Протягом дня вони виросли на 6,6 відсотків або на 123,3 долара. На закритті сесії акції каліфорнійської компанії торгувалися за дві 2001,83 за акцію. Ринкова капіталізація Tesla досягла 373,1 мільярдів доларів.

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Таке стрімке зростання акцій почався після оголошення минулого тижня проведення спліта звичайних акцій з розрахунку п'ять до одного. Це повинно було зробити їх більш доступними для потенційних інвесторів.

Таким чином, за останню декаду акції Tesla виросли в ціні на 45 відсотків, а в річному вираженні - і зовсім на 380 відсотків.

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