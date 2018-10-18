Виробничий майданчик має відкритись за два роки і за планом завод випускатиме до півмільйона автомобілів щорічно.

Тесла оголосила про купівлю 86 гектарыв землі у Шанхаї для нової гіга-фабрики.

За даними порталу Yuan Talks вартість земельної ділянки становить 973 мільйони юанів – 140 мільйонів доларів США.

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За попередньою інформацією вартість будівництва самого заводу становитиме близько 2 млрд доларів США. У липня компанія оголосила, що сподівається почати виробництво протягом двох років після отримання всіх необхідних будівельних дозволів.

Завод матиме щорічну виробничу потужність близько 500 000 автомобілів. На такий показник завод повинен вийти через 2-3 роки, після відкриття.

Будівництво автозаводу у Китаї є способом уникнути 40-відсоткового місцевого податку на імпортні автомобілі. Це буде перший виробничий майданчик компанії за межами США.

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