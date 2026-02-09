Укр
Tesla втратила першість на європейському ринку

Європейський ринок електромобілів пережив символічну зміну лідера — Tesla більше не займає перше місце за продажами. За підсумками 2025 року американський виробник поступився Volkswagen, який продемонстрував різке зростання попиту на свої електромобілі.
Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів Європи

Данило Северенчук
logo9 лютого, 20:30
За даними JATO Dynamics, продажі Tesla в Європі скоротилися на 27% і становили приблизно 236 тисяч автомобілів. Натомість бренд Volkswagen реалізував близько 274 тисяч електрокарів, що на 56% більше, ніж роком раніше. Йдеться лише про автомобілі під маркою Volkswagen без урахування інших брендів концерну, зазначає Auto24.

Європейські виробники набирають темп

Зміна розстановки сил стала результатом масштабного наступу європейських брендів у сегменті електромобілів. Седан Volkswagen ID.7 став одним із драйверів зростання, а широка модельна лінійка дозволила виробнику закріпитися в кількох ринкових сегментах одночасно. Інші бренди концерну також продемонстрували вагомі показники.

Škoda реалізувала приблизно 172 тисячі електромобілів, Audi — близько 154 тисяч, Cupra — близько 79 тисяч, а Porsche — понад 33 тисячі електрокарів у Європі. Загалом ринок електромобілів у регіоні зріс на 29% за рік, тоді як загальні продажі нових автомобілів піднялися лише на 2,3%. Частка електромобілів у структурі ринку досягла приблизно 19,5%, що підкреслює масштаб переходу на електротягу.

Обмежена модельна лінійка Tesla

Попри загальне зростання сегмента, Tesla продає в Європі фактично дві основні моделі — Model 3 і Model Y. Обидві моделі отримували лише незначні оновлення з моменту дебюту, що посилило тиск з боку конкурентів із ширшим вибором кузовів, цінових категорій та технологій.

Tesla Model Y залишається найпопулярнішим електромобілем у Європі з результатом близько 150 тисяч проданих авто, однак навіть цей показник знизився приблизно на 28% порівняно з попереднім роком.

Негативна динаміка зберігається

Початок 2026 року підтвердив спадну тенденцію. На ключових європейських ринках, включно з Францією, Швецією, Данією, Нідерландами та Норвегією, продажі Tesla в січні впали приблизно на 44% у річному вимірі. У Великій Британії скорочення сягнуло близько 57%. Такий розвиток подій ставить під питання темпи розвитку виробництва Tesla в Європі та підсилює конкуренцію з боку як традиційних автовиробників, так і нових гравців із Китаю.

