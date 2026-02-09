Tesla втратила першість на європейському ринку

За даними JATO Dynamics, продажі Tesla в Європі скоротилися на 27% і становили приблизно 236 тисяч автомобілів. Натомість бренд Volkswagen реалізував близько 274 тисяч електрокарів, що на 56% більше, ніж роком раніше. Йдеться лише про автомобілі під маркою Volkswagen без урахування інших брендів концерну, зазначає Auto24.

Європейські виробники набирають темп

Зміна розстановки сил стала результатом масштабного наступу європейських брендів у сегменті електромобілів. Седан Volkswagen ID.7 став одним із драйверів зростання, а широка модельна лінійка дозволила виробнику закріпитися в кількох ринкових сегментах одночасно. Інші бренди концерну також продемонстрували вагомі показники.

Škoda реалізувала приблизно 172 тисячі електромобілів, Audi — близько 154 тисяч, Cupra — близько 79 тисяч, а Porsche — понад 33 тисячі електрокарів у Європі. Загалом ринок електромобілів у регіоні зріс на 29% за рік, тоді як загальні продажі нових автомобілів піднялися лише на 2,3%. Частка електромобілів у структурі ринку досягла приблизно 19,5%, що підкреслює масштаб переходу на електротягу.

Обмежена модельна лінійка Tesla

Попри загальне зростання сегмента, Tesla продає в Європі фактично дві основні моделі — Model 3 і Model Y. Обидві моделі отримували лише незначні оновлення з моменту дебюту, що посилило тиск з боку конкурентів із ширшим вибором кузовів, цінових категорій та технологій.

Tesla Model Y залишається найпопулярнішим електромобілем у Європі з результатом близько 150 тисяч проданих авто, однак навіть цей показник знизився приблизно на 28% порівняно з попереднім роком.

Негативна динаміка зберігається

Початок 2026 року підтвердив спадну тенденцію. На ключових європейських ринках, включно з Францією, Швецією, Данією, Нідерландами та Норвегією, продажі Tesla в січні впали приблизно на 44% у річному вимірі. У Великій Британії скорочення сягнуло близько 57%. Такий розвиток подій ставить під питання темпи розвитку виробництва Tesla в Європі та підсилює конкуренцію з боку як традиційних автовиробників, так і нових гравців із Китаю.