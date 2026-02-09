Укр
Ру

Tesla потреряла первенство на европейском рынке

Европейский рынок электромобилей пережил символическую смену лидера - Tesla больше не занимает первое место по продажам. По итогам 2025 года американский производитель уступил Volkswagen, который продемонстрировал резкий рост спроса на свои электромобили.
Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей Европы

ФОТО: Tesla|

Tesla Model Y

Данила Северенчук
logo9 февраля, 20:30
logo0
logo0 мин

По данным JATO Dynamics, продажи Tesla в Европе сократились на 27% и составили примерно 236 тысяч автомобилей. Зато бренд Volkswagen реализовал около 274 тысяч электрокаров, что на 56% больше, чем годом ранее. Речь идет только об автомобилях под маркой Volkswagen без учета других брендов концерна, отмечает Auto24.

Читайте также: Tesla останавливает производство Model S и Model X: что взамен

Европейские производители набирают темп

Изменение расстановки сил стало результатом масштабного наступления европейских брендов в сегменте электромобилей. Седан Volkswagen ID.7 стал одним из драйверов роста, а широкая модельная линейка позволила производителю закрепиться в нескольких рыночных сегментах одновременно. Другие бренды концерна также продемонстрировали весомые показатели.

Škoda реализовала примерно 172 тысячи электромобилей, Audi - около 154 тысяч, Cupra - около 79 тысяч, а Porsche - более 33 тысяч электрокаров в Европе. В целом рынок электромобилей в регионе вырос на 29% за год, тогда как общие продажи новых автомобилей поднялись лишь на 2,3%. Доля электромобилей в структуре рынка достигла примерно 19,5%, что подчеркивает масштаб перехода на электротягу.

Ограниченная модельная линейка Tesla

Несмотря на общий рост сегмента, Tesla продает в Европе фактически две основные модели - Model 3 и Model Y. Обе модели получали лишь незначительные обновления с момента дебюта, что усилило давление со стороны конкурентов с широким выбором кузовов, ценовых категорий и технологий.

Tesla Model Y остается самым популярным электромобилем в Европе с результатом около 150 тысяч проданных авто, однако даже этот показатель снизился примерно на 28% по сравнению с предыдущим годом.

Также интересно: Что будут производить на гигафабрике Tesla вместо Model S Model X

Негативная динамика сохраняется

Начало 2026 года подтвердило нисходящую тенденцию. На ключевых европейских рынках, включая Францию, Швецию, Данию, Нидерланды и Норвегию, продажи Tesla в январе упали примерно на 44% в годовом измерении. В Великобритании сокращение достигло около 57%. Такое развитие событий ставит под вопрос темпы развития производства Tesla в Европе и усиливает конкуренцию со стороны как традиционных автопроизводителей, так и новых игроков из Китая.

#Модель Y #Европа #Model 3 2017 #Новости #Aвтобизнес #Фото #Tesla