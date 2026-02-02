Что будут производить на гигафабрике Tesla вместо Model S Model X

В Tesla заявили о подготовке к презентации гуманоидного робота третьего поколения, который станет первым массовым продуктом компании в этом сегменте. Сообщение появилось на китайской платформе Weibo, что свидетельствует о четком фокусе Tesla на рынке Китая, заметили на Chevpost.

Илон Маск заявил, что Tesla готова свернуть производство моделей Model S и Model X, чтобы освободить мощности под выпуск гуманоидных роботов. По его словам, Optimus уже в конце 2026 года сможет выполнять значительно более сложные операции, чем те, которые сейчас поручают роботам на заводах Tesla.

Что может робот

Новый робот, известный как Optimus третьего поколения, был спроектирован "с нуля". Он получил существенно переработанную архитектуру и способность обучаться новым навыкам, наблюдая за действиями людей. Такой подход должен значительно ускорить адаптацию робота к реальным производственным и бытовым задачам.

Tesla ожидает, что годовая производственная мощность гуманоидного робота достигнет 1 миллиона единиц. Проект уже не является экспериментальным: во время финансового отчета 28 января компания подтвердила запуск Optimus V3 в первом квартале этого года.

Когда Optimus будет в продаже

Ранее Маск также озвучил ориентир относительно появления Optimus в свободной продаже - 2027 год. То есть компания рассматривает гуманоидных роботов не только как инструмент для собственных фабрик, а как отдельный массовый продукт.

Интересно, что ключевые заявления по роботам Tesla делает именно в Китае. Это не случайно. Маск открыто признает, что наибольшую конкуренцию в сфере гуманоидных роботов Tesla получит именно со стороны китайских компаний. По его мнению, Китай сочетает два критически важных преимущества - сильные позиции в искусственном интеллекте и масштабное промышленное производство.

Значение для рынка

Если планы Tesla реализуются, Optimus может стать таким же прорывом для рынка роботов, каким электромобили компании в свое время стали для автомобильной отрасли. Но в то же время именно Китай может превратиться для Tesla из ключевого рынка в самого жесткого конкурента.