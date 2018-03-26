З того часу, як електромобілі почали поширюватись світом, стало очевидно, що їх обслуговування потребує зовсім інших знань та навичок, ніж мають сьогоднішні працівники СТО. Тесла й тут йде попереду інших.

Електрокари – одна справа, але ж автомобілі Tesla мають ще й передові системи автономного управління. Тож для їх обслуговування потрібні вже не стільки техніки, скільки спеціалісти у області комп’ютерної техніки.

До цих пір компанія Tesla приймала на роботу у свої сервісні центри техніків, які працювали на інших автовиробників або виходили з навчальних програм, де працювали переважно з двигунами внутрішнього згоряння. Зрозуміло, що електромобілі, особливо такі технологічні, як Тесла, потребують спеціалістів іншого класу. Тож нещодавно компанія започаткувала освітню програму для підготовки та перепідготовки майстрів сервісу на сотні своїх сервісних центрів по всьому світу.



Фото: Технічні спеціалісти сервісного центру Tesla частіше мають справу з комп’ютером, ніж з інструментом, традиційним для звичайних СТО / Tesla

Представник компанії повідомив виданню Electrek: “Наразі ми співпрацюємо з кількома найкращими освітніми організаціями, допомагаючи навчати студентів, як працювати з електромобілями, аби пізніше вони мали змогу побудувати кар’єру у компанії Tesla”. На сьогоднішній день на сайті Tesla розміщено вакансії приблизно на 150 технічних спеціалістів, при цьому більшість з них – “мобільний технік”.

Освітня програма передбачає 12-місячний термін навчання у одному з кількох коледжів США. Прийняти участь у програмі може кожен бажаючий, що відповідає кільком вимогам. Заповнити заявку на участь у освітній програмі можна через сайт Tesla за цим посиланням.

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