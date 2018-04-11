І хоче випускати мільйон автомобілів на рік.

Компактний кросовер Tesla стане на конвеєр у листопаді 2019 року, а через два роки після цього Model Y почнуть випускати у Китаї.

Журналістка видання Reuters Александрія Сейдж повідомила у своєму Twitter, що постачальники заводу у Фрімонті отримали запит на свою продукцію, з орієнтовним часом необхідної доставки на виробництво до листопада 2019 року. Відмічається, що зазвичай, перед виходом нової моделі автмообіля виробники проводять внутрішній конкурс та обирають постачальників за 2-2,5 роки, однак Tesla збирається зрізати цей строк до півтора року. “Агресивно, але можливо”, – відмічає одне з джерел інформації Сейдж. Офіційно ж Tesla відмовилась коментувати цю інформацію.

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Tesla відома своїми агресивними строками та високою толерантністю до ризику, аби прискорити строки виробництва. У випадку з Model 3 це вже стало для компанії проблемою і картина може повторитись з компактним кросовером. В той же час у лютому Ілон Маск повідомив, що компанія прагне до виробничих потужностей у об’ємі 1 мільйон Моделей Model Y на рік, тоді як постачальники американського заводу називають цифру у півмільйона автомобілів.

Окрім заводу у США, Маск планує налагодити випуск “Уай” також у Китаї – там має бути збудований новий завод. Не виключено, що керівник Tesla мав на увазі якраз загальний обсяг виробництва Model Y на обох заводах.

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