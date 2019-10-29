Youtube-блогер Бйорн Ніланд опублікував відео, де розганяє електромобіль Tesla Model 3 Performance від 0 до 200 км/год. 27 раз поспіль.

На весь тест пішло трохи більше півгодини. У ньому брав участь абсолютно серійний і вже проданий екземпляр Model 3.

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Суть експерименту в тому, щоб обійти нового конкурента - Porsche Taycan. Представники німецької компанії провели аналогічний тест 26 раз поспіль влітку, і заявляли, що це унікальна особливість, мовляв, багато автомобілів здатні прискоритися один раз, після чого цей процес проходить набагато гірше. Але виявилося, що Tesla Model 3 може повторити цей трюк навіть з незалежним водієм і в серійному виконанні, не відчуваючи проблем з перегрівом.

Це вже не перша сторінка змагання Porsche і Tesla, раніше вони намагалися встановити рекорд на легендарній німецькій трасі Nurburgring. Після того, як Taycan встановила на 20,8-км трасі час в 7 хвилин і 42 секунди, Ілон Маск написав в своєму Twitter, що на наступному тижні відправить на історичний трек, що складається з 73 поворотів спеціальну версію Tesla Model S Plaid, що для “розминки” побила рекорд всесвітньо відомої траси - Laguna Seca в Каліфорнії.

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