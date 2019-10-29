Youtube-блогер Бьорн Ниланд опубликовал видео, где разгоняет электромобиль Tesla Model 3 Performance от 0 до 200 км/ч 27 раз подряд.

На весь тест ушло не более получаса. В нем принимал участие абсолютно серийный и уже проданый экземпляр Model 3.

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Суть эксперимента в том, чтобы обойти нового конкурента – Porsche Taycan. Представители немецкой компании провели аналогичный тест 26 раз подряд летом, и заявляли, что это уникальная особенность, мол, много автомобилей способны ускориться один раз, после чего этот процесс проходит гораздо хуже. Но оказалось, что Tesla Model 3 может повторить этот трюк даже с независимым водителем и в серийном исполнении, не испытывая проблем с перегревом.

Это уже не первая страница соревнования Porsche и Tesla, ранее они пытались установить рекорд на легендарной немецкой трассе Nurburgring. После того, как Taycan установила на 20,8-км трассе время в 7 минут и 42 секунды, Илон Маск написал в своем Twitter, что на следующей неделе отправит на исторический трек, состоящий из 73 поворотов, специальную версию Tesla Model S Plaid, которая для "разминки" побила рекорд всемирно известной трассы – Laguna Seca в Калифорнии.

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