Зима завжди приходить несподівано. Безліч аварій і багатогодинні корки, які щороку з'являються відразу після першого снігопаду, тому підтвердження. Не звинувачуйте в неквапливісті комунальні служби. Перевірте, що зробили ви для підготовки себе і свого авто до зимового сезону.

Пройдіть курси контраварійної підготовки

Водій, в переважній більшості випадків, – найслабший елемент транспортного засобу. Ми готові витрачати сотні і тисячі доларів на активні і пасивні системи безпеки, але думка про проходження хоча б базового зимового курсу контраварійної підготовки відвідує небагатьох. Той, хто зважився інвестувати кілька тисяч гривень і двадцять годин життя у власну безпеку, живе спокійніше. І довше.

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Заїдьте на СТО

Яким би просунутим і навченим ні водій, напередодні заморозків необхідно показати автомобіль фахівцям. Якщо ви обслуговуєтеся в хорошому автосервісі, будьте впевнені – перед настанням холодів вам подзвонять і запропонують повний комплекс послуг з підготовки автомобіля до зими. Якщо середньодобова температура за бортом опустилася нижче +7 градусів, а дилер вам не подзвонив або не написав – шукайте іншого. Більш уважного.

Міняйте гуму

Перше і найдорожче захід – зміна гуми. Суперечки про те, яка гума, шипована або фрикційна, підходить для умов української зими, що не вщухнуть ніколи.

Шипована гума, як правило, більш галаслива, швидше зношується і гірше гальмує на асфальті. Однак, "зчіпка" з дорогою під час ожеледиці у неї надійніше. Колеса, взуті у фрикционную гуму, навпаки, краще працюють на твердому покритті, менше шумлять і довше служать.

Найнебезпечніший компроміс – всесезонні шини. Зимові шини мають безліч різних параметрів і характеристик. Ця тема гідна окремої огляду. Незалежно від вибору гуми при її сезонної зміні завжди перевіряйте стан запасного колеса.

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Проведіть загальну діагностику автомобіля

Другий за важливістю етап – загальна діагностика автомобіля. Самому її зробити складно, а ось замовити на будь-якому автосервісі можна. Коштує це не дорого. Перед зимою слід обов'язково перевірити цілісність всіх гумових елементів, що знаходяться внизу автомобіля. Автомеханіки в першу чергу звертають увагу на пильовики "гранат", гальмівних супортів, амортизаторів та інших елементів ходової частини.

Особливу увагу приділяють стану охолоджуючої рідини. Перевірити також слід і інші робочі рідини. Акумулятор, який прослужив понад три роки, перевіряти слід з особливою пристрастю.

Своїми силами

Самостійно можна перевірити світлотехніку. Переконатися в справності габаритних вогнів, ближнього і дальнього світла, передніх і задніх протитуманних фар, стопсігналів і поворотників.

Бажано обробити ущільнювачі дверей спеціальним силіконовим мастилом. Воно продовжує термін служби гумових виробів і запобігає їх примерзанню до металу. Постеліть в салоні гумові килимки з високими бортиками – вони не дозволять снігу, що розтанув розтікатися по килиму підлоги.

Щітки двірників завжди повинні бути в хорошому стані, але на зиму ми рекомендуємо встановити так звані безкаркасні. Завдяки конструкції вони менше схильні до обмерзання.

Не забудьте спустошити "літній" вміст бачка омивача і наповнити його незамерзаючої рідиною. Замерзла вода може спричинити значно неприємностей більше, ніж здається на перший погляд.

Завжди з собою

У багажнику обов'язково повинні бути: скребок і щітка для снігу, буксирувальний трос, дроти для прикурювання і запас незамерзаючої рідини.

Не зайвими будуть: саперна лопатка, ланцюги проти ковзання, аерозольне мастило, антигель (для дизельного палива), ліхтарик і світловідбиваючий жилет.

З міркувань комфорту можна возити з собою плед, запас питної води, упаковку сухариків, туалетний папір і рукавички.

Манера водіння

Навіть досвідченим автомобілістам, трохи випаде перший сніжок, не зайвим буде знайти просторий засніжений майданчик, (наприклад, порожню парковку супермаркету). І згадати, чим знесення відрізняється від занесення, як веде себе автомобіль при різкому гальмуванні, при старті з вивернутими колесами і при різкому обертанні рульового колеса. Всього 10-15 хвилин і в вашої м'язової пам'яті освіжаться багато, раніше напрацьованих навичок. Перший сніг вже випав – вперед!

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