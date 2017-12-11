Виставку автосервісу під назвою "Автосервіс Шоу" організували абсолютно незвично. Захід пройшов у закритому форматі – сюди пускали лише за особливими запрошеннями.

Новий формат виставки автосервісу відбувся в Києві: вхід був відкритий тільки "для своїх", тобто – для заздалегідь запрошених гостей. По-друге, статичних експозицій у вигляді традиційних стендів з деталями тут не було.

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Такий підхід виявився виправданим: фахівці з усієї України приїхали в виставковий центр на Лівобережній не стільки подивитися на експонати, скільки навчитися ними користуватися.

Так, організатор "Автосервіс Шоу" – українське представництво компанії Bosch – обладнав у павільйоні вісім демонстраційних постів, що імітують пости діагностів, механіків та електриків зразкового сучасного автосервісу, обладнаного за останнім словом техніки.

Звичайних стендів з експонатами на "Автосервіс Шоу" не було. Замість них - обладнані за останнім словом техніки пости, як на кращих європейських СТО.

Відвідувачі – "діючі" професіонали, автомеханіки і керівники СТО – не просто могли в деталях розглянути новітнє сервісне обладнання, але й побачити його в дії. Спеціально для цього тренери компанії на реальних автомобілях проводили діагностику, налагодження, регулювання різних систем – з використанням новітніх стендів, приладів, тестерів.

Акцент робився на роботах, поки маловідомих, але затребуваних в найближчому майбутньому: обслуговуванні і ремонті електромобілів і гібридів, калібруванні радарів та камер систем безпеки, використанні ліній інструментального контролю для технічного огляду.

Щоб всім бажаючим було все видно і чути, з кожного поста була організована телевізійна трансляція на величезні монітори.

Відвідувачі "Автосервіс Шоу" приїхали в Київ, щоб побачити показові роботи з діагностики та обслуговування новітніх систем сучасних автомобілів.

Київська виставка автосервісу "Автосервіс Шоу" була цікава не тільки для сервісменів, але і для підприємців, які заробляють на торгівлі автомобільними запчастинами та комплектуючими. Крім знайомства з сервісним обладнанням на практиці, в конференц-залі безперервно проходили семінари з нових продуктів марки Bosch, які вже доступні українським автомобілістам.

Всі бажаючі мали можливість поспілкуватися з експертами компанії, справжніми знавцями ринку автокомпонентів і інноваційних технологій.

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Безумовно, в успіху подібної "закритою" виставки є прямий інтерес і для кожного автолюбителя – адже чим швидше нові технології автосервісу будуть освоєні українськими сервісменами, тим швидше вони стануть доступними кожному з нас.