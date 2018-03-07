Что такое тюнинг и для чего он нужен, еще десять лет назад не нужно было никому объяснять. Так, бум на доработки утих, но это не значит, что тюнинг стал нам не нужен.

Что такое тюнинг? Эта настройка автомобиля под конкретного владельца, которая выполняется в незаводских условиях. Для чего он нужен? Чтобы сделать автомобиль более приспособленным к потребностям определенного владельца. Форсирование двигателя и замена “железных” дисков на легкосплавные, тонировка стекла и увеличение клиренса, китайский ксенон, “мухобойки” на капоте и кожаная обивка сидений – все это не что иное, как тюнинг.

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Создать гармоничный внешний облик для тюнингованного автомобиля непросто, поэтому имеет смысл обращаться к фирменным комплектам обвеса.

Конечно, любые переделки заводской конструкции могут угрожать безопасности движения, поэтому в цивилизованных странах даже колеса нестандартных размеров подлежат сертификации. Однако, если относиться к этому делу вдумчиво, с тюнинга может получить пользу любой рядовой автомобилист.

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В условиях нашей страны, когда не каждый имеет возможность приобрести именно такой автомобиль, который ему нужен, тюнинг поможет подогнать имеющийся автомобиль под индивидуальные требования. Приведем несколько примеров.

Двигатель

- Чип-тюнинг – перепрошивки программ электронного управления инжекторным двигателем и дизелем Common Rail помогают снизить расход топлива или повысить мощность и крутящий момент. Для тех, кто не хочет вмешиваться в заводской софт (например, в гарантийный период), существуют дополнительные блоки, которые подключаются к штатным ЭБУ, чтобы так же изменять настройки зажигания и впрыска топлива.

“Правильный” двигатель по мнению апологетов тюнинг-движения должен быть не только форсирован, но и красив внешне.

- Форсирование двигателя путем изменения степени сжатия, параметров впуска и выпуска – дело сейчас малораспространенное. К нему прибегают фаны разного рода соревнований на скорость и профессиональные спортсмены.

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- Замена двигателя. Один из относительно распространенных способов сделать свой автомобиль более мощным – установление двигателя от другой, более дорогой версии той же модели. Требует немалого объема работ, однако машина получается не менее надежна, чем со штатным мотором – в отличие от варианта с форсированием “родного” силового агрегата.



Ходовая

- Колеса. Переход на шины меньшего или большего профиля соответственно улучшает управляемость машины на скорости или делает ее более устойчивой к плохим дорогам. Высокопрофильные шины, “обутые” на диски относительно небольшого диаметра, обеспечивают более комфортную езду по неровностям. Еще один плюс колес на 13-14 дюймов – шины таких размеров заметно дешевле больших.

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Большие диски и низкопрофильная резина в большинстве случаев – не реальная потребность, а лишь дань моде.

Клиренс

Изменить дорожный просвет автомобиля на самом деле не так уж и трудно: подрезать пружины или вставить под них резиновые проставки можно в собственном гараже. Не в меру хозяйственные владельцы, чтобы повысить проходимость и грузоподъемность машины, ставят высокие пружины от других моделей, чем, кстати, нарушают характеристики управляемости. Для более научного подхода существуют фирменные комплекты и специализированные мастерские.

Технологии модернизации подвески хорошо известны, для некоторых моделей авто существуют комплекты деталей с измененными характеристиками.

- Жесткость. Машина с мягкой подвеской при скоростных маневрах управляется хуже, чем с жесткой. Некоторые “гонщики” предпочитают даже на своих “ежедневных” машинах ездить без комфорта, но с возможностью быстро входить в поворот – что ж, для них тоже доступны жесткие пружины и соответствующие амортизаторы.

Салон

- Обивка. Сиденья, торпедо и дверные карты у нас до сих пор модно украшать кожей. На вид – дорого и добротно, на ощупь – холодно зимой и жарко летом. Выполнять такую работу надо в специализированном ателье, ведь подбирать и шить кожу для авто на самом деле непросто.

Скучные пластиковые интерьеры массовых моделей можно освежить новыми материалами.

- Мультимедиа. Только новейшие модели авто (да и то не в каждой комплектации) имеют заводскую мультимедийную систему с сенсорным монитором на 7 – 8 дюймов, навигатором и мультисистемным проигрывателем. У кого такого счастья нет, могут установить стандартное (как правило, формата 2DIN) устройство – так называемую мультимедийную станцию с полным набором всех благ: аудио- и видеоплеер, 3G-интернет, GPS-навигатор, бортовой компьютер и др. Для моделей, где в торпедо нет стандартной шахты формата 2DIN, можно приобрести так называемую “штатную магнитолу”. Это 6 – 7 дюймовый планшетный компьютер на ОС Android, выполненный с облицовкой в стиле торпедо определенной модели автомобиля – с такими же ручками, пластиковыми панелями и др.

Практически в любой двери можно спрятать динамики с соответствующим акустическим оформлением, но некоторые предпочитают, чтобы громкоговорители были на виду.

- Акустика. Не всем нравятся также штатные динамики – надежные, однако с невыразительным звучанием. Современные мастера автозвука могут устанавливать качественные аудиосистемы как с выразительным внешним оформлением, так и stealth – скрытого расположения.

Итак, что такое тюнинг и для чего он нужен, мы в основном выяснили. Остается усвоить, что любые переделки автомобиля должны соответствовать здравому смыслу и требованиям безопасности. Украинские правила дорожного движения запрещают вмешательство в некоторые системы транспортных средств, однако при отсутствии техосмотра эти положения ПДД практически не действуют – беспощадно слепящий всех ксенон и отлетающие на ходу “мухобойки” тому пример. Поэтому в вопросах безопасности приходится полагаться на ответственность тех, кто эти переделки выполняет.

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