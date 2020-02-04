Нова функція стане доповненням до фірмового комплексу безпеки Toyota Safety Sense (TSS) вже цього літа.

Компанія Toyota проаналізувала всі випадки ненавмисного прискорення автомобілів через помилку водіїв, аби скласти алгоритм, який відрізняє хибні дії від свідомих, коли швидке прискорення справді потрібне.

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Функція “придушеного прискорення” (Acceleration Suppression) використовує стандартний набір сенсорів і датчиків, що забезпечує роботу комплексу Toyota Safety Sense (TSS). Влітку цього року Toyota планує поставити на конвеєр оновлену версію програмного забезпечення для TSS, що включатиме і нову функцію.

Схематичні пояснення до роботи нових систем / Toyota

Модернізований комплекс безпеки TSS включатиме такі нові функції, як: Emergency Steering (ухилення від пішохода), Driver Emergency Stop (зупинка машини при погіршенні самопочуття водія, увімкнення “аварійки”, звукових сигналів, виклик допомоги через HELPNET), Curve Speed ​​Reduction (автоматичне уповільнення перед поворотом), котра працюватиме в адаптивному круїз-контролі, разом з асистентом утримання в смузі.

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