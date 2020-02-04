Новая функция станет дополнением к фирменному комплексу безопасности Toyota Safety Sense (TSS) уже этим летом.

Компания Toyota проанализировала все случаи непреднамеренного ускорения автомобилей из-за ошибки водителей, чтобы составить алгоритм, который отличает ложные действия от сознательных, когда быстрое ускорение действительно необходимо.

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Функция "подавленного ускорение" (Acceleration Suppression) использует стандартный набор сенсоров и датчиков, который обеспечивает работу комплекса Toyota Safety Sense (TSS). Летом этого года Toyota планирует поставить на конвейер обновленную версию программного обеспечения для TSS, включающую и новую функцию.

Схематические объяснения к работе новых систем / Toyota

Модернизированный комплекс безопасности TSS будет включать такие новые функции, как: Emergency Steering (уклонение от пешехода), Driver Emergency Stop (остановка машины при ухудшении самочувствия водителя, включение "аварийки", звуковых сигналов, вызов помощи через HELPNET), Curve Speed Reduction (автоматическое замедление перед поворотом), которая будет работать в адаптивном круиз-контроле, вместе с ассистентом удержания в полосе.

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