Президент США Дональд Трамп планує ввести мораторій на введення більш строгих екологічних норм для автомобілів. Це дозволить автовиробникам ще деякий час не вкладати гроші в розробку електромобілів.

Міністерство транспорту та охорони навколишнього середовища США запропонувало перенести обмеження рівня споживання пального з 2020 до 2026 року. Згідно них, витрати легких комерційних транспортних засобів та легкових автомобілів мають знизитися до 54,5 миль за галон до 2025 року, що відповідає приблизно 4,5 літра бензину на 100 кілометрів. У порівнянні з 2010 роком ці витрати мали би зменшиться вдвічі.

Щоб досягти цих стандартів, автовиробнки мали би більше випускати електромобілів уже через два роки. Введення стандартів з 2026 року означає, що для досягнення цих показників виробникам буде потрібно значно менше електромобілів в своїх модельних лінійках.

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Цей крок дозволить збільшити споживання нафти США приблизно на 500 000 барелів на день до 2030 року. Автовиробники також у виграші – вони можуть заощадити на розробці та впровадженні електромобілів близько 320 мільярдів доларів. Зокрема, приблизно по 60 мільярдів доларів збережуть американські концерни General Motors, Ford та Fiat Chrysler.

В той же час на інших великих авторинках екологічні норми постійно посилюються. Зокрема, в Європі можуть бути зменшені рівні викидів CO 2 з 2021 року. В цьому ж напрямку йде і Китай.

Нагадаємо, що блогер дослідив, що дешевше в експлутації: електромобіль чи авто "на бляхах".