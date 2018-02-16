Знання, як перевіряти трансмісію, стане в нагоді не тільки при виборі уживаної машини. Власний автомобіль теж рано чи пізно подасть ознаки зносу – важливо помітити їх вчасно.

Розібратися самостійно, як перевіряти трансмісію – при виборі машини або за іншої потреби – складніше, ніж, наприклад, провести первинне тестування підвіски. Але у нас готові кілька рекомендацій для недосвідчених автомобілістів, які допоможуть поетапно протестувати вузли і агрегати трансмісії. Під якими ми розуміємо тут зчеплення з приводом управління, коробку передач, трансмісійні вали (кардан або півосі зі ШРУСами), головну передачу (як частина КП або окремо у задньому мосту).

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Зазначимо, що таке тестування слід вважати попереднім, спрямованим на виявлення лише найбільш явних недоліків. Відсіявши автомобілі з такими грубими дефектами, покупцеві треба буде запросити на оглядини професійного автомеханіка. Який дасть конкретні рекомендації щодо вагомості виявлених неполадок і сенсу покупки в цілому.

В трансміссії багато точок, де деталі працюють с точно визначеними зазорами і натягами, які, власне, і порушуються під час зношування.

Щоб перевірити трансмісію, вам знадобиться зробити тест-драйв вподобаного автомобіля. В крайньому випадку, нехай власник провезе вас на пасажирському місці, але ви повинні будете уважно прислухатися (в буквальному і переносному сенсі) до того, як веде себе автомобіль.

Як перевірити трансмісію:

1. Перед початком руху при працюючому двигуні кілька разів натисніть на педаль зчеплення. Зусилля повинне бути однаковим кожного разу, хоча допускається незначна зміна приблизно в середині ходу педалі – саме в середині. Обороти двигуна при натиснутому зчепленні повинні залишитися незмінними, хоча не біда, якщо ви помітите, що двигун відчув деяке навантаження (це стосується малолітражних моторів). Нові звуки при натиснутому зчепленні зазвичай говорять про знос вижимного підшипника і дисків. Коли перша передача включена, двигун працює і педаль натиснута, машина не повинна рухатися вперед. Також при даному розкладі важіль МКП повинен легко перемикатися на будь-яку передачу, якщо ні – потрібно ремонтувати кулісу або зчеплення.

Механчні (ручні) коробки передач влаштовані простіше за “автомати”, проте часом саме “механіка” буває більш проблемною.

2. Спробуйте рушити з місця кілька разів поспіль, вперед і назад, при різних обертах двигуна і відпускаючи зчеплення з різною швидкістю. На автомобілях з АКП зробіть це у відповідності з її алгоритмом. Стуки, клацання й удари з-під днища машини доповідатимуть про збільшені зазори в коробці передач, редукторі головної передачі, шарнірах і зчленуваннях кардана і півосей. На автомобілі з переднім приводом виверніть колеса в крайнє положення і теж спробуйте рушити, якщо почуєте неприємний хрускіт – потрібно буде замінювати ШРУС. В цілому автомобіль із справною трансмісією повинен рушати плавно, без ривків.

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3. На машині з “механікою” і класичним гидромеханическим “автоматом” при розгоні оберти двигуна повинні зростати прямо пропорційно зростанню швидкості руху. Якщо ні – значить, машині потрібен недешевий ремонт зчеплення або фрикціонів АКП, які пробуксовують. Якщо автоматична трансмісія оснащена варіатором, то цей пункт тестування їй не підходить.

4. Прислухайтеся до звуків з-під днища, коли машина їде по рівній дорозі з більш-менш постійною швидкістю. Звук трансмісії не повинен бути голосніше загального фону. Поганий симптом – гул, що змінює тон при скиданні газу і переході у накат, як з включеною передачею, так і без неї. Він свідчить про знос кардана і редуктора головної передачі. Нештатні звуки в районі заднього моста або коробки передач (будь-якого типу) може видавати і диференціал – в першу чергу, при русі в повороті.

Автоматичну трансмісію слід перевірити на всіх режимах: під час енергійного та неквапливого прискорення, в тягнучках і на швидкості за містом.

5. Багато дефектів трансмісії (в першу чергу люфти) показує найпростіша перевірка – спробуйте раптом відпустити під час активного розгону акселератор. Погано, якщо різкий перехід до накату при включеній передачі викликає ривки, стуки, удари – як гучні, так і малопомітні. Вони – свідчення зносу в коробці передач, редукторі головної передачі, шарнірах кардана та інших трансмісійних валів.

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Знаючи таким чином, як перевіряти трансмісію при виборі машини, ви зможете стежити за станом свого автомобіля і в процесі його повсякденної експлуатації. Адже вузли трансмісії в силу закладеного в них запасу міцності в принципі залишаються працездатними і в стані зносу, тому не кожен водій здатний вчасно зрозуміти, що машині потрібен ремонт.

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