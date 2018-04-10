Китайська компанія Zotye, що славиться своїми "клонами", випустила черговий дублікат кросовера Mazda CX-4.

Як тільки почало здаватись, що часи “клонованих” китайських автомобілів залишились у минулому, компанія Zotye оголосила про вихід нової моделі під маркою Traum. Кросовер, названий Meet 5 виглядає дуже схожим на Mazda CX-4.

Японський кросовер Mazda CX-4 продається виключно у Китаї. Покупцям він прийшовся до душі, тож фірма Zotye вирішила відкусити шматок пирога у японського виробника, підготувавши модель Meet 5.

Фото: Mazda CX-4 (червона) та Traum Meet 5 (чорна) / Сarnewschina

Автомобілі мають не лише дуже подібну зовнішність – їх габарити також майже однакові, що наводить на думку про копіювання агрегатів.

Mazda CX-4: 4633/1840/1535 мм, колісна база 2700 мм.

Traum Meet 5: 4680/1868/1625 мм, а колісна база – 2720 мм.



Фото: Traum Meet 5 / Сarnewschina

Оснащуватись новий кросовер Traum буде турбованим півторалітровим двигуном Mitsubishi потужністю 150 к. с. та 5-ступінчатою “механікою” або CVT.



Фото: Traum Meet 5 / Сarnewschina

Traum Meet 5, ймовірно, справить дебют на Пекінському автосалоні пізніше цього місяця. Цікаво було б почути коментар з цього приводу від Mazda.

Також цікаво: З такими машинами кожен день - як Великдень