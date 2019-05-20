У зв’язку з прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей з нагоди урочистого вступу на посаду нового президента України Володимира Зеленського 20 травня 2019 року буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів у місті Києві.
Про це повідомили в Національній поліції Києва. Так, 20 травня з 06:00 і до закінчення заходів (орієнтовно 12:00) перекритими будуть наступні вулиці:
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проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до моста Патона;
Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;
алея Герої Крут — від площі Андрія Первозванного до площі Слави;
вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна;
вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петровської алеї;
Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;
вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;
вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинської;
вулиця Ольгинська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;
вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулка;
Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до Інститутської вулиці;
вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичній.
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Нагадаємо, на урочисту церемонію вступу на посаду новообраного президента України Володимира Зеленського повинні приїхати президенти Грузії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії.