В связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей по случаю торжественного вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве.

Об этом сообщили в Национальной полиции Киева. Так, 20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий перекрытыми будут следующие улицы:

Читайте также: Украинец создал авто на водороде за $400: видео

проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе – от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе – от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск – от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея героев Крут – от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы – от площади Славы до метро Арсенальная;

улица Михаила Грушевского – от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога – от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;

улица Шелковичная – от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;

улица Круглоуниверситетская – от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;

улица Лютеранская – от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Городецкого – от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

улица Ольгинская – от площади Ивана Франко до улицы Институтская;

улица Институтская – от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок – от улицы Михаила Грушевского до Институтской улицы;

улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая – от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Пилипа Орлика – от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца – от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичной.

Читайте также: В Украине ввели уголовную ответственность за пьяное вождение

Напомним, на торжественную церемонию вступления в должность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должны приехать президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии.