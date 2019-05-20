В связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей по случаю торжественного вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве.
Об этом сообщили в Национальной полиции Киева. Так, 20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий перекрытыми будут следующие улицы:
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проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
Надднепрянское шоссе – от Южного путепровода до моста Патона;
Набережное шоссе – от моста Патона до Днепровского спуска;
Днепровский спуск – от Набережного шоссе до Парковой дороги;
аллея героев Крут – от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
улица Ивана Мазепы – от площади Славы до метро Арсенальная;
улица Михаила Грушевского – от улицы Московской до Петровской аллеи;
Парковая дорога – от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;
улица Шелковичная – от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
улица Круглоуниверситетская – от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
улица Лютеранская – от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
улица Городецкого – от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
улица Ольгинская – от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
улица Институтская – от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
Крепостной переулок – от улицы Михаила Грушевского до Институтской улицы;
улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
улица Садовая – от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
улица Пилипа Орлика – от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
улица Академика Богомольца – от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичной.
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Напомним, на торжественную церемонию вступления в должность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должны приехать президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии.