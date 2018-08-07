Трійко Ніссанів з 1980-х – найнезвичайніші автомобілі, що будь-коли патрулювали вулиці.

На початку 1980-х у Японії виходив телевізійний серіал про копів під назвою “Сейбу Кейсацу”. Головним спонсором телешоу була компанія Nissan. Японський автовиробник готується випустити книжку про історію компанії і з цієї нагоди дістав з музейних закутків три надзвичайні патрульні машини.

Найцікавіший з них – Nissan 280ZX, відомий також як Super Z. Спортивне купе було модифіковане для зйомок. Автомобіль отримав комбіновані двері, нижня частина яких – звичайна, а верхня відкривається нагору, типу “крило чайки”, кулемети на капоті і купу електроніки у салоні.

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Тема хай-тек продовжується і у парі Skyline. Телефони і борткомп’ютер, гармати і висувні мигалки – злочинці мали б зупинятись від одного лише вигляду такого поліцейського авто.

На відео також показана ще пара цікавих автомобілів, що використовувались у програмі. І хоча запис повністю японською, зрозуміти усе можна і без слів, тож дивимось і дивуємось.

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