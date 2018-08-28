Ділянка дороги Бобринець-Миколаїв цілком заслуговує звання найгіршої у країні.

Літня спека, перевантажені фури та якість покриття перетворили асфальт на дорозі Бобринець-Миколаїв на “застиглі хвилі”, що нагадують якийсь марсіанський пейзаж.

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На сторінці соціальної спільноти Київ Автомобільний у Facebook була розміщена фотографія розбитої дороги Бобринець-Миколаїв, що викликала хвилю обурення серед користувачів.

Вочевидь, така деформація покриття викликана кількома факторами: неналежною якістю асфальту та його укладки, спекою та перевантаженими автопоїздами, як та фура, що перевозила 202 тони вантажу. Як правило, саме надмірна вага вантажівок викликає появу таких хвиль на асфальті. Однак у цьому випадку асфальтові хвилі мають просто рекордний розмах, сягаючи у висоту майже на метр.

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