Дизпаливо в Україні дорожче, ніж у деяких розвинених країнах, але дешевше, ніж у багатших державах. Аналітики нафтопродуктів звели рівень цін на ДП в одну таблицю.

Традиційно найвищий рівень цін на автомобільне паливо в країнах північної Європи і Скандинавії, у вибірці аналітиків Globalpetrolprices їх представляють Ісландія з Норвегією, а також Швеція. Слідом за ними йдуть багаті країни Євросоюзу на чолі з Італією, Францією і Німеччиною.

На іншому кінці рейтингу країни і держави, що розвиваються, з традиційно низькими цінами на паливо. Головний фактор низької ціни в них – власна нафта і переробка. Найдешевша в Європі солярка в Росії, що крім власного нафтовидобутку пояснюється також малою популярністю там дизельних моторів на легковому транспорті.

Україна зайняла своє місце в “недорогому” сегменті, хоча цілих п'ять країн обійшли її за доступністю дизпалива – в тому числі і ті, що мають більш високий рівень життя населення.

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Власне кажучи, зниження ціни на ДП в Україні чекати не варто, це підтверджується і загальноринковими тенденціями, і високим попитом на важке паливо – дизельні автомобілі в країні дуже популярні.