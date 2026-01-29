Ціни на LPG в Україні пішли вгору

Ринок скрапленого газу в Україні демонструє зростання цін. Поточна динаміка формується під впливом двох протилежних груп факторів: зовнішні чинники підштовхують котирування вгору, тоді як внутрішній профіцит ресурсу стримує активніше подорожчання. Про це пише enkorr.ua.

Зовнішній тиск: котирування Sonatrach і валютний фактор

Основним драйвером здорожчання залишаються міжнародні ринки. За інформацією учасників галузі, зростання котирувань Sonatrach, а також подорожчання ресурсу ORLEN Lietuva створюють підвищувальний тиск на імпортний сегмент.

Протягом тижня ціна ORLEN Lietuva зросла на 15 доларів за тонну і досягла 575 доларів FCA Юодекай. З урахуванням логістики до українського кордону вартість такого ресурсу становить близько 659 доларів за тонну або приблизно 56 647 грн/т за густини 535 кг/м3.

Додатковим фактором стала валютна складова. За даними Мінфіну, курс євро за тиждень підвищився на 0,77 грн і досяг 51,25 грн за євро, що автоматично збільшило імпортну собівартість газу.

Динаміка внутрішнього ринку: обережне зростання

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», у період з 22 по 29 січня середня оптова ціна скрапленого газу в Україні зросла на 210 грн/т і досягла 59 390 грн/т.

Більш чутливо на зовнішні чинники відреагував ресурс внутрішніх виробників. 28 січня на Українській енергетичній біржі середньозважена ціна склала 58 176 грн/т, що на 723 грн/т більше, ніж тижнем раніше.

У центральному регіоні середня біржова ціна підвищилася на 595 грн/т і становила 58 315 грн/т. Торги проходили в діапазоні 57 720–58 910 грн/т.

На заході країни середні котирування коливалися в межах 58 715–58 830 грн/т із піковими угодами до 59 810 грн/т. Для порівняння, тижнем раніше базові ціни тут перебували в коридорі 57 413–58 168 грн/т.

Учасники ринку пояснюють західне подорожчання скороченням поставок із Литви, підвищенням цін ORLEN Lietuva та впливом валютного курсу, оскільки литовські трейдери фіксують ціни в євро.

Логістика і сезонні фактори

У центральному регіоні додатковий тиск на ціни створили затримки постачань через нестабільну роботу порту Суліна, а також очікування подальшого підвищення котирувань у лютому.

Оператори зазначають, що аукціонний ресурс із термінами відвантаження на початок лютого фактично формував ціну вже під імпортні умови нового місяця, коли пропозиція традиційно обмежена.

Профіцит стримує ринок

Попри зростання котирувань, український ринок залишається перенасиченим. Трейдери відзначають слабкий попит і зниження обсягів реалізації, особливо в сегменті автогазу.

За підсумками перших 25 днів січня прогнозований імпорт LPG становить трохи більше 48 тис. тонн. З урахуванням рекордного грудня загальний обсяг постачання за два зимові місяці може сягнути близько 150 тис. тонн або в середньому 75 тис. тонн на місяць, що є дуже високим показником для низького сезону.

Додатковий тиск на південному напрямку створило надходження близько 9 тис. тонн ресурсу, який отримали «Сентуріон», «Мартін Трейд», «БРСМ-Нафта», «Паралель» та «АТ Енерго Трейд».

Структура попиту: пропан проти суміші

На півдні країни наразі активно продається переважно пропан. Через вищу літрову вартість пропан-бутанові суміші користуються обмеженим попитом.

Для прикладу, пропан коштує в середньому близько 28,8–29,1 грн за літр, тоді як суміші сягають 30,6–29,7 грн за літр залежно від густини.

Водночас на ринку спостерігається дефіцит бутану. За словами трейдерів, невеликі партії ще доступні, однак закупівля великих обсягів стає проблемною. Альтернативні поставки з Угорщини стримуються через претензії до якості продукту, зокрема перевищення вмісту олефінів, що створює ризики для роботи газобалонного обладнання взимку.

Висновок

Ринок LPG в Україні перебуває у фазі помтного зростання цін, однак потужний профіцит ресурсу, слабкий сезонний попит і висока конкуренція між трейдерами не дозволяють котируванням різко піти вгору. У короткостроковій перспективі ключовими факторами залишатимуться валютний курс, динаміка міжнародних котирувань та стабільність логістики південного напрямку.