Цены на LPG в Украине пошли вверх

Рынок сжиженного газа в Украине демонстрирует рост цен. Текущая динамика формируется под влиянием двух противоположных групп факторов: внешние факторы подталкивают котировки вверх, тогда как внутренний профицит ресурса сдерживает более активное подорожание. Об этом пишет enkorr.ua.

Читайте также: Как заправлять топливо в канистру на АЗС

Внешнее давление: котировки Sonatrach и валютный фактор

Основным драйвером подорожания остаются международные рынки. По информации участников отрасли, рост котировок Sonatrach, а также подорожание ресурса ORLEN Lietuva создают повышательное давление на импортный сегмент.

В течение недели цена ORLEN Lietuva выросла на 15 долларов за тонну и достигла 575 долларов FCA Юодекай. С учетом логистики до украинской границы стоимость такого ресурса составляет около 659 долларов за тонну или примерно 56 647 грн/т при плотности 535 кг/м3.

Дополнительным фактором стала валютная составляющая. По данным Минфина, курс евро за неделю повысился на 0,77 грн и достиг 51,25 грн за евро, что автоматически увеличило импортную себестоимость газа.

Динамика внутреннего рынка: осторожный рост

Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", в период с 22 по 29 января средняя оптовая цена сжиженного газа в Украине выросла на 210 грн/т и достигла 59 390 грн/т.

Более чувствительно на внешние факторы отреагировал ресурс внутренних производителей. 28 января на Украинской энергетической бирже средневзвешенная цена составила 58 176 грн/т, что на 723 грн/т больше, чем неделей ранее.

В центральном регионе средняя биржевая цена повысилась на 595 грн/т и составила 58 315 грн/т. Торги проходили в диапазоне 57 720–58 910 грн/т.

На западе страны средние котировки колебались в пределах 58 715–58 830 грн/т с пиковыми сделками до 59 810 грн/т. Для сравнения, неделей ранее базовые цены здесь находились в коридоре 57 413–58 168 грн/т.

Участники рынка объясняют западное подорожание сокращением поставок из Литвы, повышением цен ORLEN Lietuva и влиянием валютного курса, поскольку литовские трейдеры фиксируют цены в евро.

Логистика и сезонные факторы

В центральном регионе дополнительное давление на цены создали задержки поставок из-за нестабильной работы порта Сулина, а также ожидания дальнейшего повышения котировок в феврале.

Операторы отмечают, что аукционный ресурс со сроками отгрузки на начало февраля фактически формировал цену уже под импортные условия нового месяца, когда предложение традиционно ограничено.

Профицит сдерживает рынок

Несмотря на рост котировок, украинский рынок остается перенасыщенным. Трейдеры отмечают слабый спрос и снижение объемов реализации, особенно в сегменте автогаза.

По итогам первых 25 дней января прогнозируемый импорт LPG составляет чуть более 48 тыс. тонн. С учетом рекордного декабря общий объем поставок за два зимних месяца может достичь около 150 тыс. тонн или в среднем 75 тыс. тонн в месяц, что является очень высоким показателем для низкого сезона.

Дополнительное давление на южном направлении создало поступление около 9 тыс. тонн ресурса, который получили "Сентурион", "Мартин Трейд", "БРСМ-Нафта", "Параллель" и "АО Энерго Трейд".

Структура спроса: пропан против смеси

На юге страны сейчас активно продается преимущественно пропан. Из-за высокой литровой стоимости пропан-бутановые смеси пользуются ограниченным спросом.

Для примера, пропан стоит в среднем около 28,8–29,1 грн за литр, тогда как смеси достигают 30,6–29,7 грн за литр в зависимости от плотности.

Также интересно: Запас бензина: как долго хранится топливо в канистре

В то же время на рынке наблюдается дефицит бутана. По словам трейдеров, небольшие партии еще доступны, однако закупка больших объемов становится проблемной. Альтернативные поставки из Венгрии сдерживаются из-за претензий к качеству продукта, в частности превышение содержания олефинов, что создает риски для работы газобаллонного оборудования зимой.

Вывод

Рынок LPG в Украине пребывает в фазе медленного роста цен, однако мощный профицит ресурса, слабый сезонный спрос и высокая конкуренция между трейдерами не позволяют котировкам резко пойти вверх. В краткосрочной перспективе ключевыми факторами будут оставаться валютный курс, динамика международных котировок и стабильность логистики южного направления.