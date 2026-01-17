Как заправлять топливо в канистру на АЗС

Украинские политики и эксперты уверяют, что перебоев с поставками горючего не будет. Верить им или нет – дело личное. Мы же напомним об определенных правилах и ограничениях, которые действуют на подавляющем большинстве АЗС при покупке топлива в канистры.

Какую тару можно использовать

Разрешается заправлять топливо только в специальные сертифицированные канистры для топлива. Они должны быть изготовлены из металла или специального пластика, устойчивого к нефтепродуктам.

Если нет специальной канистры для горючего можно использовать емкость от масла. Главное чтобы она герметично закрывалась.

Запрещено использовать бытовые емкости (бутылки из-под воды, баклажки, ведра, канистры без маркировки). Такие емкости представляют пожарную опасность.

Объем канистр

Большинство АЗС позволяет отпуск топлива в канистры объемом до 20 литров за одну единицу тары. Некоторые сети могут устанавливать собственные внутренние лимиты, особенно в периоды повышенного спроса.

Правила заправки

Канистру необходимо ставить на землю, а не держать в руках или в багажнике автомобиля. Это уменьшает риск накопления статического электричества и разлива топлива.

Заправлять канистру держа ее в руках забронено

Пистолет должен быть вставлен в горловину канистры. Не допускается перелив или переполнение - оставляйте воздушный зазор.

Помощь сотрудника ЗАС

Операторы АЗС имеют большой опыт наполнения канистр. Лучше доверить эту задачу им, ведь так значительно уменьшается риск разлить горючее, неплотно закрыть крышку или заправить не полную канистру. Обычно за это принято давать небольшие “чаевые”. Но это не обязанность, а скорее правила хорошего тона.

Оплата и документы

Топливо в канистру продается по обычной розничной цене. Покупатель имеет право получить фискальный чек. Для физических лиц дополнительные документы не нужны.

На украинских АЗС охотно принимают наличные деньги. Также возможен расчет платежной картой, талонами, топливными картами, или через приложение в смартфоне, который есть почти в каждой сети АЗС.

Юридическим лицам или предпринимателям могут понадобиться расходные накладные или топливные карты - это зависит от условий АЗС и объемов продажи топлива.

Ограничения в чрезвычайных условиях

Во время “военного положения”, дефицита или пиковых нагрузок некоторые АЗС могут временно ограничивать продажу в канистры или устанавливать лимиты на объем. Это внутренние правила сетей, связанные с безопасностью и логистикой.

Перевозка и хранение

Канистру с горючим нужно надежно закрепить в авто, избегать нагревания и прямого солнца.

Хранить топливо следует в прохладном, хорошо проветриваемом месте, подальше от источников огня и электроприборов.