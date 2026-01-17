Як заправляти пальне в каністру на АЗС

Українські політики та експерти запевняють, що перебоїв з постачанням пального не буде. Вірити їм чи ні – справа особиста. Ми ж нагадаємо про певні правила і обмеження які діють на переважній більшості АЗС при купівлі пального у каністри.

Яку тару можна використовувати

Дозволяється заправляти пальне лише у спеціальні сертифіковані каністри для пального. Вони мають бути виготовлені з металу або спеціального пластику, стійкого до нафтопродуктів.

Якщо немає спеціальної каністри для пального можна використати ємність від мастила. Головне щоб вона герметично закривалась.

Заборонено використовувати побутові ємності (пляшки з-під води, баклажки, відра, каністри без маркування). Такі ємності становлять пожежну небезпеку.

Об’єм каністр

Більшість АЗС дозволяє відпуск пального у каністри об’ємом до 20 літрів за одну одиницю тари. Деякі мережі можуть встановлювати власні внутрішні ліміти, особливо в періоди підвищеного попиту.

Правила заправки

Каністру необхідно ставити на землю, а не тримати в руках чи у багажнику автомобіля. Це зменшує ризик накопичення статичної електрики та розливу пального.

Заправляти каністру тримаючи її у руках забронено

Пістолет має бути вставлений у горловину каністри. Не допускається перелив або переповнення — залишайте повітряний зазор.

Допомога співробітника ЗАС

Оператори АЗС мають великий досвід наповнення каністр. Краще довірити це завдання їм, адже так значно зменшується ризик розлити пальне, нещільно закрити кришку або заправити не повну каністру. Зазвичай за це прийнято давати невеликі “чайові”. Але це не обов’язок, а радше правила гарного тону.

Оплата та документи

Пальне в каністру продається за звичайною роздрібною ціною. Покупець має право отримати фіскальний чек. Для фізичних осіб додаткові документи не потрібні.

На українських АЗС залюбки приймають готівку. Також можливий розрахунок платіжною карткою, талонами, паливними картками, або через додаток у смартфоні, який є майже у кожної мережі АЗС.

Юридичним особам або підприємцям можуть знадобитися видаткові накладні або паливні картки — це залежить від умов АЗС і об’ємів продажу пального.

Обмеження у надзвичайних умовах

Під час “воєнного стану”, дефіциту або пікових навантажень деякі АЗС можуть тимчасово обмежувати продаж у каністри або встановлювати ліміти на обсяг. Це внутрішні правила мереж, пов’язані з безпекою та логістикою.

Перевезення і зберігання

Каністру з пальним потрібно надійно закріпити в авто, уникати нагрівання та прямого сонця.

Зберігати пальне слід у прохолодному, добре провітрюваному місці, подалі від джерел вогню та електроприладів.