У Франції завершують спорудження індукційної дороги: для кого вона призначена

Тут у січні під проїжджою частиною встановили індукційні котушки. Це – останній вирішальний етап перед першими тест-драйвами прототипів автомобілів. Про новий етап експерименту з динамічною індукційною зарядкою на A10 йдеться на сайті компанії VINCI Autoroutes .

Таким чином дорожнє підприємство конкретно підійшло до завершальної фази. Експерти вже зазначили, що це перший у світі експеримент на автомагістралі.

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Він закінчується на 1,5-кілометровій ділянці автомагістралі А10 поблизу міста Ангервільє в Ессонні. Котушки розмістили під проїжджою частиною правої смуги, якою постійно їздить великовантажний транспорт. Після активації вони постачатимуть електричну енергію 4 транспортним засобам, забезпеченим приймальними котушками, які використовуються під час цього експерименту.

Для тесту будуть використані великовантажний автомобіль, позашляховик, легковик і автобус. Роботи зі встановлення індукційних котушок під проїжджою частиною триватимуть до квітня 2025 року. Після цього прототипи автомобілів їздитимуть цією ділянкою автомагістралі в реальних умовах руху й одночасної зарядки.

Розгорнута у великій масштабі динамічна індукційна зарядка дозволяє значно скоротити викид CO 2 у порівнянні з важковантажними транспортними засобами, які повинні заряджатися на терміналах і які тягають дуже великі батареї.

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