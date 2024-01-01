Во Франции завершают строительство индукционной дороги: для кого она предназначена

Здесь в январе под проезжей частью установили индукционные катушки. Это – последний решающий этап перед первыми тест-драйвами прототипов автомобилей. О новом этапе эксперимента с динамической индукционной зарядкой на A10 говорится на сайте компании VINCI Autoroutes .

Таким образом дорожное предприятие конкретно подошло к завершающей фазе. Эксперты уже отметили, что это первый в мире эксперимент на автомагистрали.

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Он заканчивается на 1,5-километровом участке автомагистрали А10 вблизи города Ангервилье в Эссонне. Катушки разместили под проезжей частью правой полосы, которой постоянно ездит большегрузный транспорт. После активации они поставят электрическую энергию 4 транспортным средствам, снабженным приемными катушками, которые используются во время этого эксперимента.

Для теста будут использованы большегрузный автомобиль, внедорожник, легковушка и автобус. Работы по установке индукционных катушек под проезжей частью продолжатся до апреля 2025 года. После этого прототипы автомобилей автоматически будут ездить по этому участку автомагистрали в реальных условиях движения и одновременной зарядки.

Развернутая в большом масштабе динамическая индукционная зарядка позволяет значительно сократить выброс CO 2 по сравнению с тяжеловесными транспортными средствами, которые должны заряжаться на терминалах и которые таскають очень большие батареи.

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