Во Франции завершают строительство индукционной дороги: для кого она предназначена

Здесь в январе под проезжей частью установили индукционные катушки. Это – последний решающий этап перед первыми тест-драйвами прототипов автомобилей. О новом этапе эксперимента с динамической индукционной зарядкой на A10 говорится на сайте компании VINCI Autoroutes.
Таким образом дорожное предприятие конкретно подошло к завершающей фазе. Эксперты уже отметили, что это первый в мире эксперимент на автомагистрали.
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Он заканчивается на 1,5-километровом участке автомагистрали А10 вблизи города Ангервилье в Эссонне. Катушки разместили под проезжей частью правой полосы, которой постоянно ездит большегрузный транспорт. После активации они поставят электрическую энергию 4 транспортным средствам, снабженным приемными катушками, которые используются во время этого эксперимента.
Для теста будут использованы большегрузный автомобиль, внедорожник, легковушка и автобус. Работы по установке индукционных катушек под проезжей частью продолжатся до апреля 2025 года. После этого прототипы автомобилей автоматически будут ездить по этому участку автомагистрали в реальных условиях движения и одновременной зарядки.
Развернутая в большом масштабе динамическая индукционная зарядка позволяет значительно сократить выброс CO2 по сравнению с тяжеловесными транспортными средствами, которые должны заряжаться на терминалах и которые таскають очень большие батареи.
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Новая технология может помочь уменьшить использование сырья, необходимого для производства (лития, никеля, кобальта), и ограничить выбросы CO2, связанные с их конструкцией.