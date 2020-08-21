Статистики пов'язують зменшення кількості смертей зі зниженням інтенсивності руху через коронавирус. У річному обчисленні число загиблих на дорогах в ФРН скоротилося на 13,2 відсотка.

У Німеччині число загиблих в дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) досягло рекордно низького рівня за весь час після возз'єднання країни. На статистику аварій з усією очевидністю вплинуло зниження інтенсивності руху транспорту через пандемію коронавируса, повідомило Федеральне статистичне відомство у п'ятницю, 21 серпня.

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За перші шість місяців 2020 року в дорожніх аваріях в ФРН загинув 1281 чоловік. Згідно з попередніми даними, це на 195 осіб, або на 13,2 відсотка, менше, ніж в першій половині 2019 року. Число поранених скоротилося в річному численні на 18,7 відсотка - майже до 148 тисяч осіб.

Для порівняння, в Україні за перше півріччя 2020 року, якщо вірити офіційними даними Нацполіції, загинуло 1428 людей. При тому що населення ФРН складає 83 млн жителів, а України близько 40 мільйонів.

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