Південнокорейська корпорація Kia може повністю згорнути свій бізнес у РФ.

Про це заявив виконавчий віце-президент Kia Ву Чон Джу, пише Bloomberg.

Читайте також: Витрати Hyundai та Kia на проблемні двигуни сягнули семи мільярдів доларів

"Якщо ви запитаєте мене про один негативний фактор для продажів, я б сказав, що нестабільність у Росії може прискоритися в наступному році, а сам автомобільний ринок може повністю зупинитись на деякий час", - сказав він.

"Ми можемо розглянути питання про те, щоб займатися лише післяпродажним обслуговуванням, оскільки ми фактично не можемо постачати туди автомобілі", - додав Джу.

Продажі Kia в Росії впали майже на 65% цього року станом на вересень, коли в країну було поставлено близько 57 тис автомобілів.

Kia виробляє автомобілі в Росії на заводі в Санкт-Петербурзі, яким керує дочірня компанія Hyundai Motor Co. Згідно з веб-сайтом Hyundai, завод має річну потужність 200 000 автомобілів і на ньому працює близько 2200 працівників.

"Автовиробник приєднається до довгого списку компаній, які також згортають свою присутність у Росії після її вторгнення в Україну наприкінці лютого. Kia була другим за популярністю автомобільним брендом у Росії в минулому році з часткою у близько 12%", - пише Bloomberg.

Він відмовився від коментарів, коли його запитали, чи планує Hyundai продавати свій завод у Росії.