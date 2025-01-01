У Києві через спеку обмежили рух вантажного транспорту

Як повідомляє Патрульна поліція Києва задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Читайте також: Як охолодити салон авто в спеку — 10 корисних лайфхаків

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.