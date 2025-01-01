Як охолодити салон авто в спеку — 10 корисних лайфхаків

У літню спеку автомобіль перетворюється на справжню “сауну на колесах”. Паркування під сонцем навіть на 15 хвилин може розігріти салон до +60°C і вище. Щоб не варитися у власному авто й зберегти комфорт під час поїздок, скористайтесь цими 10 перевіреними лайфхаками, які допоможуть швидко охолодити салон.

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Відчиніть двері та “помахайте” ними

Цей простий трюк відомий багатьом: відчиніть вікно з одного боку (наприклад, пасажирське), а двері з іншого боку відкрийте й кілька разів енергійно закрийте/відкрийте — так ви буквально “викачаєте” гаряче повітря із салону й заміните його більш прохолодним ззовні.

Відчинити двері та провітрити салон – найпростіший варіант

Вмикайте кондиціонер правильно

Не поспішайте одразу вмикати кондиціонер на максимум. Спочатку відкрийте вікна на кілька хвилин та увімкніть вентилятор — це допоможе вивести розпечене повітря. Лише після цього увімкніть кондиціонер на охолодження та закрийте вікна.Установіть режим обдуву на ноги або лобове скло — це ефективніше, ніж прямий потік у лице.

Кондиціонером у спеку потрібно користуватись обережно

Паркуйтесь “розумно”

Завжди намагайтесь паркувати авто в тіні — навіть тимчасова тінь від дерева або будівлі зменшує нагрів. Якщо тіні немає — ставте авто так, щоб сонце світило на багажник, а не на передню панель (вона найбільше нагрівається).

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Використовуйте сонцезахисні шторки

Алюмінієві або текстильні екрани на лобове та бокові вікна значно знижують температуру всередині авто. Є й моделі з відбивною плівкою або автоматичним розгортанням. Не забудьте й про захист заднього скла.

Екран допоможе захисти салон він нагрівання

Накривайте сидіння та кермо

Темна шкіра чи тканина дуже швидко нагріваються. Щоб не “підсмажити” руки й спину, застеліть сидіння світлими рушниками, а кермо — спеціальним чохлом або навіть простою серветкою.

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Використовуйте автозапуск з кондиціонером

Багато сучасних авто мають функцію дистанційного запуску двигуна. Якщо активувати її за 5–10 хвилин до поїздки та ввімкнути кондиціонер — сідати в авто буде набагато приємніше.

Дистанційний запуск двигуна – корисна функція

Очищуйте повітроводи кондиціонера

Засмічення вентиляційної системи може знижувати ефективність охолодження. Періодично чистіть повітроводи або використовуйте спеціальні аерозолі для очищення системи кондиціонування. Вчасно міняйте фільтр салону.

За системою кондиціювання салону варто слідкувати

Тонування — більше, ніж естетика

Якісна тонувальна плівка з УФ-фільтрацією зменшує нагрів салону до 60%. Обирайте сертифіковані варіанти, які відповідають правилам дорожнього руху та не погіршують оглядовість.

Тонування захищає салон від перегріву

Майте при собі вентилятор на USB або акумуляторі

Портативний вентилятор допоможе створити повітряний потік навіть без кондиціонера. Корисний у пробках, на відпочинку чи в дорозі, якщо ви подорожуєте з дітьми або тваринами.

Портативний вентилятор може допомогти видути гаряче повітря з авто

Залишайте трохи відкриті вікна

Якщо залишити вікна трохи прочиненими (на кілька міліметрів), це дозволяє гарячому повітрю частково виходити. Щоб зберегти безпеку, використовуйте дефлектори на вікнах — вони маскують щілини й захищають від дощу. Також можна лишати припіднятим люк, якщо він є.

Залишаючи авто на сонці можна залишити люк у припіднятому положенні

Підсумок

Пекельна спека — не вирок, якщо знати кілька хитрощів. Охолодження авто влітку не обов’язково вимагає витрат, можна дотримуватись простих, але ефективних правил. Подбайте про комфорт і безпеку — особливо якщо перевозите дітей, тварин або часто подорожуєте.