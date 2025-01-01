Как охладить салон авто в жару - 10 полезных лайфхаков

В летнюю жару автомобиль превращается в настоящую “сауну на колесах”. Парковка под солнцем даже на 15 минут может разогреть салон до +60°C и выше. Чтобы не вариться в собственном авто и сохранить комфорт во время поездок, воспользуйтесь этими 10 проверенными лайфхаками, которые помогут быстро охладить салон.

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Откройте двери и “помашите” ими

Этот простой трюк известен многим: откройте окно с одной стороны (например, пассажирское), а двери с другой стороны откройте и несколько раз энергично закройте/откройте - так вы буквально “выкачаете” горячий воздух из салона и замените его более прохладным извне.

Открыть дверь и проветрить салон – самый простой вариант

Включайте кондиционер правильно

Не спешите сразу включать кондиционер на максимум. Сначала откройте окна на несколько минут и включите вентилятор - это поможет вывести раскаленный воздух. Только после этого включите кондиционер на охлаждение и закройте окна. установите режим обдува на ноги или лобовое стекло - это эффективнее, чем прямой поток в лицо.

Кондиционером в жару нужно пользоваться осторожно

Паркуйтесь “разумно”

Всегда старайтесь парковать авто в тени - даже временная тень от дерева или здания уменьшает нагрев. Если тени нет - ставьте авто так, чтобы солнце светило на багажник, а не на переднюю панель (она больше всего нагревается).

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Используйте солнцезащитные шторки

Алюминиевые или текстильные экраны на лобовое и боковые окна значительно снижают температуру внутри авто. Есть и модели с отражающей пленкой или автоматическим развертыванием. Не забудьте и о защите заднего стекла.

Экран поможет защитить салон он нагревания

Накрывайте сиденья и руль

Темная кожа или ткань очень быстро нагреваются. Чтобы не “поджарить” руки и спину, застелите сиденья светлыми полотенцами, а руль - специальным чехлом или даже простой салфеткой.

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Используйте автозапуск с кондиционером

Многие современные авто имеют функцию дистанционного запуска двигателя. Если активировать ее за 5–10 минут до поездки и включить кондиционер - садиться в авто будет гораздо приятнее.

Дистанционный запуск двигателя – полезная функция

Очищайте воздуховоды кондиционера

Засорение вентиляционной системы может снижать эффективность охлаждения. Периодически чистите воздуховоды или используйте специальные аэрозоли для очистки системы кондиционирования. Вовремя меняйте фильтр салона.

За системой кондиционирования салона стоит следить

Тонировка - больше, чем эстетика

Качественная тонировочная пленка с УФ-фильтрацией уменьшает нагрев салона до 60%. Выбирайте сертифицированные варианты, которые соответствуют правилам дорожного движения и не ухудшают обзорность.

Тонировка защищает салон от перегрева

Имейте при себе вентилятор на USB или аккумуляторе

Портативный вентилятор поможет создать воздушный поток даже без кондиционера. Полезен в пробках, на отдыхе или в дороге, если вы путешествуете с детьми или животными.

Портативный вентилятор может помочь выдуть горячий воздух из авто

Оставляйте немного открытые окна

Если оставить окна немного приоткрытыми (на несколько миллиметров), это позволяет горячему воздуху частично выходить. Чтобы сохранить безопасность, используйте дефлекторы на окнах - они маскируют щели и защищают от дождя. Также можно оставлять приподнятым люк, если он есть.

Оставляя авто на солнце можно оставить люк в приподнятом положении

Итог

Адская жара - не приговор, если знать несколько хитростей. Охлаждение авто летом не обязательно требует затрат, можно придерживаться простых, но эффективных правил. Позаботьтесь о комфорте и безопасности - особенно если перевозите детей, животных или часто путешествуете.