У Києві на Бориспільському шосе і в 6 районах можуть обмежити рух у зв’язку з візитом генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Управління державної охорони попереджає, що 30-31 жовтня в зв'язку з візитом генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенса Столтенберга в Україну в Києві може бути обмежено рух транспорту по Бориспільському шосе і на окремих ділянках вулиць 6 районів.

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Про це йдеться в повідомленні Управління держохорони в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "30-31 жовтня в зв'язку з візитом в Україну Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві та Одесі. Так, в столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе ", - сказано в ньому.

Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами будуть супроводжувати і забезпечувати безпеку делегації Столтенберга.

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