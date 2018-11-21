Через відключення світла у одному з районів перестав працювати світлофор. Щоб подати йому електроенергію, до світлофорного об’єкта під’єднали мобільний генератор.

Якщо світлофор на важливому перехресті не працює, зазвичай до нього під’їжджає поліцейський та регулює рух автомобілів вручну, в якості регулювальника. Однак цього разу вирішили зробити інакше.

Через аварію на електромережі "Київенерго" зранку зникло централізоване електроживлення світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Саксаганського та Антоновича. З 7.30 ранку стабільна робота світлофорного об'єкту підтримується за допомогою мобільної лабораторії Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, обладнаної автономним генератором. Пристрій встановлено в фургоні Renault Trafic.

Нагадаємо, що “євробляхери” продовжують перекривати важливі транспортні магістралі країни.