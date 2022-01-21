Кільцева дорога навколо столиці потребує будівництва ще двох переправ через Дніпро. Міністр інфраструктури вважає доцільним будувати тунелі замість мостів.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вважає оптимальним рішенням для зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу Києва буде будівництво автотунелів під Дніпром. Пропонується визначити Службу автомобільних доріг у Київській області замовником із розробки техніко-економічного обґрунтування проектної документації на нове будівництво.

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Про це киданню КиївВлада стало відомо з листа Міністерства інфраструктури за підписом міністра Олександр Кубракова до Кабміну № 17444/27/10-21 від 30 грудня 2021 року.

Згідно з документом, “Укравтодор” листом від 20.12.2021 № 5754/1/06-04/10-737/05-21 повідомив, що підтримує ініціативу розвитку інфраструктури для зменшення кількості заторів та забезпечення належного пересування транспортних засобів у м. Києві та, у разі делегування повноважень готовий бути замовником розробки техніко-економічного обґрунтування та проектної документації на будівництво тунельних переходів у м. Києві.

“...просимо доручити Мінінфраструктури, Державному агентству автомобільних доріг України, Київській міській державній адміністрації: опрацювати питання передачі у сферу управління Служби автомобільних доріг у Київській області ділянок автомобільних доріг від вулиці Столичне шосе до автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на ділянці Київ – Бориспіль) та від вул. Богатирській до вул. Оноре де Бальзака в межах м. Києва та підготувати пропозиції щодо передачі відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, – йдеться у листі.

Крім того, пропонується визначити Службу автомобільних доріг у Київській області замовником із розробки техніко-економічного обґрунтування проектної документації на нове будівництво переходів через Дніпро, серед яких тунельний перехід через Дніпро, за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, передбачених на фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2022 році.