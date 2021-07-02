За ніч патрульні виявили два випадки пошкоджень автомобілів та затримали ймовірних винуватців.

Перший випадок стався на проспекті Голосіївському. Заявник повідомив, що до нього підійшла нетвереза компанія, чоловіки поводили себе зухвало та врешті розбили скло його автомобіля Skoda.

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Заявник описав чоловіків та вказав напрямок їхнього руху. Патрульні помітили чотирьох схожих осіб на дитячому майданчику, при появі інспекторів ті намагалася втекти. Усіх осіб затримали та доставили до Голосіївського управління поліції.

Другий випадок стався вулиці Маршала Тимошенка: до автопатруля звернулися місцеві мешканці та повідомили, що нетверезий чоловік б'є пляшкою припарковані автомобілі. При появі патрульних вказаний громадянин саме кидав пляшку в автомобіль Daewoo, пошкодивши його. Чоловіка затримали та доставили до Оболонського управління поліції.