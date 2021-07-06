На київських вулицях помітили вражаючий весільний кортеж. Сумарна вартість автомобілів в ньому перевищує мільйон доларів.

Святкувати весілля приїхали на Rolls-Royce Cullinan і Wraith, також в кортежі можна помітити BMW X7, кілька Toyota Land Cruiser 200.

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На цьому тлі скромно виглядають Toyota Camry, хоча, судячи з мигалками, це може бути автомобіль охорони.

Загалом, вийшло круто і пафосно. Схоже, у когось весілля вдалося на славу.