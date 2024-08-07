У Львові можна буде скласти іспит з водіння в двох сервісних центрах МВС

Проаналізувавши попит на складання практичних іспитів у підрозділах Львівської області, для рівномірного рівновіддаленого розподілу хабів з 20 серпня екзаменаційна діяльність із сервісного центру МВС у Зимній Воді переноситься до Львова.

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Скласти іспити на право керування транспортними засобами можна буде у сервісному центрі МВС № 4651 за адресою: місто Львів, вул. Богданівська, 44. Натомість екзаменаційна діяльність у сервісному центрі МВС № 4649 буде припинена. Таке рішення було прийнято зважаючи на необхідність рівномірного розподілення навантаження на екзаменаційні хаби, зокрема, у межах Львова.

У сервісному центрі МВС № 4651 створені всі умови, зокрема облаштовано прозорий екзаменаційний клас, який обладнано камерами з перехресним відеозаписом, а робочі місця обладнано камерами Face-ID.

Для практичного іспиту будуть доступні автомобілі Toyota Corolla з механічною коробкою передач, а також автомобіль Hyundai i30 з пристроями ручного керування для осіб з інвалідністю.

Кількість екзаменаційних хабів в межах Львівської області залишається незмінною. Скласти теоретичний і практичний іспити з 20 серпня можна у підрозділах міста Львова № 4641 на вул. Данила Апостола, 11 та № 4651 на вул. Богданівська 44, а також в містах Самбір, Стрий і Червоноград.