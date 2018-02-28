Результат на перевірку алкоголю виявися майже смертельним та у 24 рази перевищував дозволену норму.

Водій на Audi, який спричинив ДТП у Львові, виявився смертельно п’яним. Він майже не міг говорити, а перевірка на вміст алкоголю виявила у нього 4,94 проміле, а це майже смертельна доза сп’яніння.

Як зазначають на сторінці Патрульної поліції у Львіській області, 27 лютого 2018 року, у Львові на вулиці Кривчицькій сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Водій Audi не виконав вимогу дорожнього знаку “Дати дорогу” та зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, який рухався по головній дорозі. Внаслідок аварії Mitsubishi відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося ще одне зіткнення з автомобілем Iveco. На щастя ніхто з учасників події тілесних ушкоджень не отримав.

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Патрульні 4 батальйону виявили в водія Audi ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти перевірку. Чоловік погодився. Результат – 4,94 проміле, що є абсолютним рекордом за часів існування патрульної поліції Львівської області. Цей результат в більш ніж 24 рази перевищує допустиму норму.

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Люди, які стали очевидцями перевірки на стан алкогольного сп’яніння, хотіли здійснити самосуд над винуватцем дорожньо-транспортної події. Інспектори змушені були відстороняти громадян. Крім цього, водій не мав при собі всіх необхідних документів. На 35-річного чоловіка склали: протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння); протокол за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП) та винесли постанову за ст. 126 КУпАП, а саме за відсутність всіх необхідних документів.

До смерті миоже призвести й доза у 3,5 проміле, однак 5 вважається межею. Втім, цей показник залежить від маси тіла, загального стану здоров'я та «натренованості» організму. Бувало, що люди виживали і після 7 проміле.

Нагадаємо, який допустимий вміст алкоголю для водіїв в різних країнах.