На шпигунських фото популярна корейська модель зовсім без камуфляжу.

Оновлені Hyundai Elantra 2019 модельного року сфотографували на площадці біля заводу, повністю готові до відвантаження. У Південній Кореї модель має з’явитись вже у серпні, а на інші ринки Елантра потрапить до кінця цього року.

Судячи з зображень, автомобіль отримав нову решітку радіатора, фари та протитуманки, оновились бампери і задні ліхтарі. Окрім того, помітно, що у Hyundai Elantra 2019 року інакша кришка багажнику, а заглиблення під номерний знак тепер знаходиться на бампері.

У Кореї нова модель пропонуватиметься з новим 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю у 123 к.с., а також нинішніми турбованими 1.6, що працюють на бензині, дизелі та газі.

Фото: Шпигунські фото Hyundai Elantra 2019 модельного року / Аutocentre

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